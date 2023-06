Uomini e Donne, Tina Cipollari potrebbe lasciare il suo posto nella nuova edizione del programma: ecco cosa succederà

Tina Cipollari potrebbe passare da opinionista a tronista. Secondo alcuni rumors pubblicati da Blasting News, la nota collaboratrice di Maria De Filippi, nella prossima stagione di Uomini e Donne, potrebbe rivestire un ruolo diverso da quello in cui il pubblico è abituata a vederla da anni. Stando agli ultimi rumor che girano in rete, infatti, Tina Cipollari potrebbe diventare una Dama del Trono Over.

Il dating show di Maria De Filippi tornerà a settembre su Canale 5, ma già sembra che la produzione stia lavorando alla nuova edizione, e tante saranno le novità, anche relative alla riorganizzazione del programma stesso. Punto fermo rimarranno Tina e Gianni Sperti, ma stando a quanto riporta Blasting News Tina potrebbe rivestire un ruolo diverso dal solito, trasformandosi in tronista.

La Cipollari avrebbe voglia di rimettersi in gioco, dopo la fine della sua relazione con Kikko, e spererebbe di trovare l'anima gemella.

Sempre stando a quanto rivela il portale, per la prossima edizione di Uomini e Donne potrebbero esserci anche altre due novità. Si parla infatti di una possibile cancellazione del Trono Classico, che tuttavia al momento non è stata ancora confermata, e si pensa che i due troni potrebbero venire nuovamente separati, proprio come i vecchi tempi. Ovviamente si tratta ancora solo di rumors e bisognerà attendere qualche mese per avere conferma e vedere cosa avrà deciso la De Filippi insieme ai suoi autori.