«Wax insulta Aaron, quel vaffa... al concerto Full Out di Roma»: l'accusa nel video dei fan diventa virale

Domenica 11 giugno si è tenuto l'evento Rock in Rome presso l'Ippodromo delle Capannelle e alcuni degli allievi di Amici si sono esibiti sul palco. Il concerto è stato condotto dalla ballerina professionista del talent show Giulia Stabile, da Isobel Kinnear e da Nicolò Devitiis. Tra le varie esibizioni, Wax si è scatenato sulle note dei singoli di quasi tutti i suoi compagni, tranne nel momento in cui Aaron è salito sul palco. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

I fan del talent show condotto da Maria De Filippi hanno notato un atteggiamento particolare di Wax nei confronti di Aaron.

A dirla tutta, i due nella scuola di Amici hanno spesso discusso per trovare un punto d'incontro. Tuttavia, nel momento in cui Aaron è salito sul palco, Wax non solo non ha mostrato emozione ma, come mostra un video diventato virale su TikTok, quest'ultimo è rimasto seduto e non ha applaudito e si è mostrato anche abbastanza scocciato.

I fan sono convinti che l'atteggiamento dell'ex allievo sia stato poco carino nei confronti del collega. Anzi, nel video diventato virale viene mostrato un primo piano di Wax nel quale il cantante sembrerebbe dire, secondo una traduzione labiale da parte dei fan: «Ma va...».

Non si sa cosa sia realmente accaduto e per quale motivo Wax abbia reagito così. Dunque, queste sono solo supposizioni, anche se il video sembra parlare chiaro.

Adesso non ci resta che aspettare eventuali dichiarazioni e spiegazioni dei cantanti.