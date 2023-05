Amici, lite tra Wax e Maddalena Svevi: «Sei falsa e mi stai sul ca**o», «un bambino»

Ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi si è verificato l'ennesimo litigio tra gli allievi. Questa volta non scorre buon sangue tra il cantante Wax e la ballerina Maddalena Svevi. Nel daytime del talent show è andata in scena la lite tra i due allievi: «Mi stai sul c***o. Sei una persona falsa», ha commentato il cantante Wax. Ma procediamo con ordine.

Le tensioni tra Wax e Maddalena Svevi nella scuola di Amici non mancano. A pochi giorni dalla semifinale, il cantante e la ballerina si sono resi protagonisti di un duro litigio in cui sono volate accuse e offese. Tutto è iniziato quando Maddalena e Benedetta Vari stavano guardando un video alla tv e Wax ha sfilato il telecomando dalla mano della ballerina per cambiare canale. Un gesto che Maddalena non ha gradito affatto.

«Deve rompere il ca**o. Un bambino, questo è. Se una persona sta guardando una cosa a lui non interessa. Noi eravamo interessate. Tu mi strappi il telecomando dalla mano», ha commentato la ballerina con toni accesi.

Wax ha subito replicato: «Vai a bere una tisana».

Maddalena: «A me non serve. Se vuoi prendila tu visto che ti scaldi sempre nella vita». E questo commento ha alimentato la rabbia del cantante.

Wax si è infuriato. «Non toccare questi argomenti. Come ti permetti di dire che mi scaldo nella vita? Perché devi giudicarmi?», così ha commentato il cantane.

Poco doco Wax ha avuto uno sfogo con i suoi compagni Mattia Zenzola e Angelina Mango. «Come si permette di giudicarmi solo per aver cambiato canale alla tv? Io stavo scherzando».

Poi, li ha raggiunti in giardino anche Maddalena, cosa che ha portato gli allievi ad affrontare nuovamente la discussione. «Tu sei falsa, non sei una persona vera - ha detto Wax -. Non perdo tempo con persone come te».

Tornato in camera, Wax, ha concluso il discorso con una confessione a Angelina: Mi sta troppo sul ca**o. Io ho questi modi di rispondere, le ho detto la verità senza insultarla».

Riusciranno a trovare un punto di incontro il cantante e la ballerina?

Non ci resta che aspettare.