Irama a C'è Posta per te: «Quella notizia mi ha distrutto». L'inedita confessione del cantante

Ha scatenato le emozioni del pubblico, il toccante momento vissuto da Irama nella puntata di ieri a C'è Posta per te. «Ero in Finlandia e mi arrivò una notizia che mi distrusse» ha svelato il cantante di fronte alla grande busta bianca del programma di Canale 5.

Protagonista del momento, la commovente storia di Maria Teresa e Roberta, mamma e figlia ritrovatesi durante la puntata a condividere un momento di puro sentimento. Momento in cui Irama ha sorpreso il pubblico mostrando nei confronti della loro storia una profonda empatia e commozione. Il giovane cantante ha voluto fare una sorpresa alla ragazza convocata dai "postini" di Maria De Filippi, regalandole un indimenticabile viaggio a New York.

«Ci tenevo a dirti che quello che hai vissuto io l'ho sentito così, c'è una canzone che ho scritto e mi ha fatto sentire vicino a te, si chiama Un giorno in più. Ero in Finlandia e mi arrivò una notizia che mi distrusse - svela il cantante -. La particolarità di quella canzone è che contiene una speranza. Tu l'hai resa reale, l'hai interpretata con la tua vita. E' come se avessimo provato la stessa cosa in due momenti e posti diversi» continua Irama.

«Questo ci rende ancora più vicini. Spero che ci vedremo ancora ma visto che in questo momento è difficile voglio darti un regalo, un anellino che mi sono portato in tour. Spero che ci farà sentire ancora vicini. E poi voglio regalarti un viaggio a New York. O vai con la mamma o vengo io, eh!» conclude il cantante.

La comparsa di Filippo Maria Fanti a C'è posta per te, questo il vero nome di Irama, arriva nel pieno di un periodo di succcesso per il cantante, da sempre chicchierato per i suoi numerosi flirt. Tra le ultime discusse relazioni, ricordiamo quella con l'influencer Giulia De Lellis e il fidanzamento con la bellissima Victoria Stella Doritou, modella greca 23enne dell'isola di Cipro.

