Isola 2021: Paul Gascoigne verso il ritiro. Ecco cosa sta succedendo. L'ex calciatore, tra i più apprezzati di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi, si è infortunato ad una spalla durante la prova ricompensa di giovedì scorso che lo ha costretto ad un ritiro temporaneo.

Durante la prova ricompensa dell' Isola dei famosi 2021 andata in onda giovedì scorso Paul Gascoigne si è infortunato ad una spalla, tanto che è stato costretto ad un ritiro temporaneo. L'ex calciatore è stato subito soccorso dai medici ma non ha partecipato alle nomination perchè era a fare i dovuti accertamenti.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore però sembra che la situazione sia più grave del previsto. Il sito Fanpage ha parlato addirittura di ritiro per Paul Gascoigne, con ufficializzazione durante la diretta di Lunedì 29 marzo. A smentire però questa teoria sia Massimiliano Rosolino che durante una diretta instagram con "Chi" ha affermato: «Non è stato ancora deciso nulla».

A confermare le parole di Rosolino anche Gabriele Parpiglia, che è anche manager di Tommaso Zorsi, e che su Giornalettismo ha scritto che Paul Gascoigne non solo non ha ancora abbandonato il gioco ma che si starebbe curando per tornare in gara insieme agli altri naufraghi. Quindi lunedì potrebbe tornare ufficialmente in gara. Non ci resta che aspettare.