Isola dei Famosi 2021, le quote dei bookmaker per la vittoria: Gilles Rocca tallonato da Elisa Isoardi. E Paul Gascoigne...

L’Isola dei Famosi 2021 è entrata nel vivo e i bookmaker danno i loro favoriti per la vittoria: Gilles Rocca, già primo classificato a “Ballando con le stelle” e la collega Elisa Isoardi.

A dominare la classifica dei probabili vincitori dell’Isola dei Famosi 2021 secondo i betting analyst di Stanleybet.it Gilles Rocca a 3,50 , seguito da Elisa Isoardi, cui successo finale è dato a 4,50. Più staccato l’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne, il cui successo paga 20 volte la posta giocata, mentre l'attivista ed ex GF Daniela Martani è a 10.00.

APPROFONDIMENTI E IL PRIMO VA VIA... Isola dei Famosi, il Visconte Ferdinando Guglielmotti abbandona il... CANALE 5 Isola dei Famosi, un concorrente a rischio squalifica: cosa è... CANALE 5 Isola dei famosi, Akash litiga con Tommaso Zorzi: «Vola basso,...

Dopo l’eliminazione del Visconte Ferdinando, sono in nomination Akash Kuhmar e Angela Melillo. I bookmaker credono ancora in Kuhmar, offerto a 7,00 per la vittoria finale, stessa quota di Awed. Meno probabile il successo della Melillo, data a 15,00 come Vera Gemma e la neo arrivata Valentina Persia. A 20,00 invece Drusilla Gucci e Beppe Braida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA