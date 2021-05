Isola 2021, quanto sono dimagriti i naufraghi? Bufera su Iva Zanicchi: «Più magri si è meglio si sta»

Iva Zanicchi, dopo aver visto le foto del prima e del dopo dei concorrenti all'Isola dei Famosi, ha commentato durante la diretta di lunedì 17 maggio: «Più magri si è meglio si sta», dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso al pubblico dei social.

Il dimagrimento dei naufraghi in questa edizione dell'isola dei Famosi 2021 è più che evidente, ma quanto hanno perso effettivamente? La clip durante la diretta di lunedì 17 maggio ha mostrato i chili effettivi e c'è chi è arrivato a perderne addirittura 16. A perdere più peso sono gli uomini: in testa Roberto Ciufoli ( da 75 chili a 59), Andrea Cerioli (da 80 a 64) e Awed ( da 75 a 59), per loro sedici chili persi a testa. Segue Valentina Persia con 15 chili in meno ( da 75 a 60). Dieci chili in meno per Isolde Kosterner, 9 per Fariba, solo 6 per Miryea. Bufera sui social per il commento di Iva Zanicchi «Più magri si è meglio si sta». La cantante è stata presa di mira sui social per queste dichiarazioni che secondo il pubblico incitano alla magrezza eccessiva.