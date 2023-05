Ilary Blasi, in studio all'Isola c'è un ospite a sorpresa. Social in delirio: «Ma è davvero lui?»

Ospite a sorpresa nella sesta puntata dell'Isola dei famosi. Il regista, Roberto Cenci, ha in quadrato durante la diretta di lunedì sera una persona davvero speciale per Ilary Blasi. E' bastata solo una piccola inquadratura per mandare i social in delirio.

Che sorpresa

Ingresso da famme fatel per Ilary Blasi durante la diretta dell'isola dei Famosi di lunedì 22 maggio.

La conduttrice fasciata da una tuta aderente e nera stile cat woman, ha incantanto il pubblico che però è rimasto colpito da qualcosa che non è era mai accaduto.

Il regista ha inquadrato tra il pubblico il figlio: Cristian Totti. Il maggiore di casa Totti è alla sua prima apparizione ufficiale tv, con lui la sua giovane fidanzata Melissa Monti. Entrambi diciassettenni, hanno condiviso sui social le foto della loro "vacanza milanese".

Pochi secondi di inquadrature che sono bastati per fare scatenare i social che hanno riconosciuto subito Cristian e la fidanzata