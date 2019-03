Isola, caos tra i naufraghi. Luca Vismara furioso con Soleil Sorgè: «È una rompic***»

Mercoledì 20 Marzo 2019, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 20-03-2019 20:43

Isola dei Famosi, caos tra i naufraghi. Luca Vismara contro Soleil Sorgè. A pochi giorni dalla semifinale del reality condotto da Alessia Marcuzzi, la tensione tra i concorrenti rimasti in Honduras è palpabile. L'ex cantante di Amici sarebbe stufo della fidanzata (?) di Jeremias Rodriguez e avrebbe alzato i toni: «È una rompic***». Ma andiamo con ordine.Come riporta il Quotidiano.net, Vismara, dopo aver superato 5 nomination, vorebbe trascorrere l'ultima settimana su Cayo Paloma in totale relax. Ma Soleil lo avrebbe richiamato all'ordine per la costruzione della capanna e il cantante sarebbe si sarebbe sfogato con gli altri naufraghi: «Non me ne frega un c*** della capanna, dei cocchi. Io questa settimana penso solo al mio benessere. Il mio obiettivo è non farmi rovinare questa Isola da questa rompic***». Anche Sarah Altobello - sull'isola amica di Soleil - stavolta sarebbe d'accordo con Vismara.Non è tutto. Dopo che Soleil Sorgè gli avrebbe fatto sentireo (con riferimento al cosiddetto), Vismara sarebbe esploso in confessionale: «Non mi sta per niente simpatica,». Il conto alla rovescia per la semifinale di lunedì è partito. Tempesta in Honduras? Staremo a vedere.