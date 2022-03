Italia’s Got Talent, mercoledì la finale: super ospiti ​Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda. In conduzione ci sarà la capitana della squadra di #IGT Lodovica Comello. Al tavolo tornerà la super giuria formata da Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Elisa Isoardi che fine ha fatto? C'è chi ostacola il suo... GOSSIP Arisa e Vito Coppola, è amore o no? Lui: «Siamo...

A impreziosire la serata finale di Italia’s Got Talent - mercoledì 23 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - ci saranno Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, protagonisti di “Corro da Te”, film prodotto da Wildside e Vision Distribution con la collaborazione di Sky, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda.

Oggi, martedì 22 marzo, in prima serata in chiaro su TV8 ci sarà l’ultima puntata delle Audizioni di #IGT.

Mercoledì 30 marzo alle 21:15 su Sky Uno andrà in onda una puntata speciale di Italia’s Got Talent, con il Best of dell’intera edizione: in una sola imperdibile serata troveranno spazio tutti i Golden Buzzer e tutte le esibizioni più spettacolari ed emozionanti di questa stagione del grande show, prodotto da Fremantle per Sky, che mette d’accordo tutta la famiglia.

Il Best of di #IGT andrà poi anche martedì 5 aprile in chiaro su TV8 alle ore 21:30.

IGT - I FINALISTI

Sul palco saranno in 12 a sfidarsi per conquistare il trofeo di vincitore di questa edizione.

Nel corso delle puntate delle Audizioni hanno già staccato il biglietto per la finale 10 talentuosissimi concorrenti:

· Antonio Vaglica, studente 18enne di Mirto Crosia (CS) che si è esibito sulle note di “SOS d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, un brano che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e dunque lancia un grido d’aiuto verso il cielo (che ha ottenuto il Golden Buzzer da parte di Elio);

· Davide Battista, 14enne trombettista di Melito di Napoli, alle porte del capoluogo campano, che ha reinterpretato con il suo strumento “Voce” di Madame (che ha commosso e conquistato Mara al punto da spingerla a premere il Golden Buzzer);

· Federico Martelli, 35enne di Milano che con il suo tormentone “Bello Bello” ha vinto la terza puntata e subito dopo è diventato un brano virale su tutti i social fino ad entrare nelle classifiche dei pezzi con più streaming;

· il 12enne Davide Inserra, di Siracusa, che si è esibito in uno spettacolare e vivacissimo numero di break dance sulle note della hit planetaria “Lose Yourself” di Eminem (sommerso dalla pioggia di coriandoli del Golden Buzzer di Federica);

· Medhat Mamdouh, 28enne musicista egiziano de Il Cairo che ha suonato magistralmente il suo flauto tanto da convincere il veterano Frank Matano a spingere il pulsantone dorato per il suo Golden Buzzer;

· il Golden Buzzer di Lodovica Comello, il 26enne ballerino sardo Simone Corso, sordo dalla nascita, che riesce a ballare grazie alle solo vibrazioni che percepisce incarnando perfettamente lo spirito di Italia’s Got Talent: dimostrare che non ci sono limiti quando una persona ha talento;

· Fellon Rossi, che ha proposto un elettrizzante numero con le balestre dal grado di difficoltà elevatissimo: unica donna in Europa ad esibirsi in numeri di questo tipo, in una disciplina altamente pericolosa e adrenalinica, ha riscosso unanime consenso sia dai giudici al tavolo che dal pubblico;

· Holler e Kimberly Zavatta, fratello e sorella che si sono esibiti in un numero acrobatico sui pattini a rotelle conquistando, quasi a furor di popolo, il primo Golden Buzzer Cumulativo nella storia del programma;

· Temple London, vincitori dell’ottava e ultima puntata di Audizioni, padre e figlio londinesi protagonisti di un numero impressionante di Kung Fu, a rappresentare la loro filosofia di vita in perfetto equilibrio tra acrobazie spettacolari ed energia Zen;

· Giorgia Fumo, comica 35enne romana ma pisana di adozione, anche lei vincitrice dell’ottavo episodio, che ha interpretato un monologo comico dedicato ai social network e alle ragazze che vengono lasciate dai propri partner.

IGT - 2 GOLDEN BUZZER DEL PUBBLICO

A questi primi 10 finalisti se ne aggiungeranno 2 che vinceranno gli altrettanti Golden Buzzer del pubblico a disposizione dopo le votazioni avvenute online sul sito di Italia’s Got Talent. In palio per questi ultimi due posti ci sono:

· la crew Bounce Factory, composta da 26 elementi tra i 17 e i 24 anni di Roma, che nel corso della quarta puntata di #IGT ha portato in scena una coreografia caratterizzata da pigiami e cuscini;

· “Cronopia” Agostina Mendiola, contorsionista in un corpo da comica (o viceversa?), di origini argentine e ora a Vicenza, tra i protagonisti della settima puntata;

· l’illusionista Francesco Fontanelli, studente di farmacia di 22 anni di San Vincenzo, piccolo paesino sul mare nella provincia di Livorno, che ha portato la sua magia nel quinto episodio;

· Lorenzo Maragoni e il suo numero a metà tra la poetry slam e la stand-up comedy (in scena nel secondo appuntamento di #IGT), capace di raccontare la Storia in un modo unico con un monologo fatto di giochi di parole velocissimi;

· il musical a basso costo di Umberto e Damiano, che nel corso della quarta parte di Audizioni hanno interpretato in versione low cost una scena dell’amatissimo film d’animazione “Frozen” con Elsa, la splendida protagonista.

IGT - COME SI VOTA

Come in ogni finale di Italia’s Got Talent il vero protagonista sarà però il pubblico a casa, che dopo aver scelto gli ultimi due finalisti, decreterà attraverso il televoto il vincitore assoluto di Italia’s Got Talent. Il pubblico a casa potrà esprimere il suo voto attraverso diverse modalità:

· l’app di IGT 2022;

· SMS al numero 4770770;

· il tasto verde del telecomando;

· votando sul sito italiasgottalent.it.