J-Ax, il gesto "intimo" spiazza tutti ad All Together Now. Fan increduli: «Si è toccato lì...»

J-Ax, il gesto "intimo" spiazza tutti ad All Together Now: «Si è toccato lì...». Stasera in onda su Canale 5, la semifinale dello show musicale condotto da Michelle Hunziker. E proprio pochi minuti fa è andato in onda un siparietto che ha fatto subito il giro del web.

Il muro dei cento giurati ha rivisitato la canzone Vecchio Franck di Modugno, dedicandola a J-Ax. Il rapper ha apprezzato il gesto, ma poi una frase del brano riscritto lo ha fatto "sussultare". I cento giurati hanno cantato «Vive a pieno il suo successo che oramai non finirà».

J-Ax avrebbe compiuto il classico gesto scaramantico e questo non sarebbe sfuggito ai fan: «Grande J-Ax. Si è toccato lì...». Risate social.

Ultimo aggiornamento: 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA