Jack Vanore, l'opinionista di Uomini e Donne scomparso dalla tv: «Sto bene, ma ho avuto tanta paura»

Sabato 3 Novembre 2018, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 15:31

Assenza prolungata da Uomini e Donne per Jack Vanore. Lo ha annunciato lo stesso opinionista del programma di Maria De Filippi, che su Instagram ha però voluto rassicurare i fan: «Sto bene, ma mancherò per un po'. La verità è che ho avuto un grosso spavento ed ho ancora tanta paura».Molto probabile, quindi, che dietro la lunga e forzata assenza di Jack Vanore possa esserci stato un malore. Ad ogni modo, il 35enne opinionista e modello ha voluto rassicurare i propri follower: «Non sono sparito e ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto in questo periodo. Per me è stato un momento molto tosto, ma la vita è anche questo. Per ora è stato solo uno spavento, ma al di là di questa esperienza posso essere felice. Sono un ragazzo fortunato perché ho una famiglia e degli amici che mi hanno aiutato molto».«Per fortuna è stato solo un fuoco di paglia» - ha spiegato Jack Vanore in un video-messaggio su Instagram Stories - «Ora riprenderò la mia attività di sempre sui social, ho visto che ci sono molte situazioni divertenti negli ultimi giorni».