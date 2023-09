I Fatti Vostri, gaffe di Tiberio Timperi in diretta: «Come si dice buongiorno in svedese?». La risposta di Anna Falchi gela tutti

Non proprio una partenza col... botto. Oggi Tiberio Timperi, reduce dall'esperienza con Uno Mattina Estate, ha esordio a I Fatti Vostri in Rai accanto ad Anna Falchi con una gaffe che è rimbalzata immediatamente sui social. «Buongiorno a tutti - ha detto in apertura di trasmissione Timperi - ma come si dice buongiorno in svedese?». Una Anna Falchi un po' imbarazzata, ha sottolineato la gaffe del collega Rai e l’ha immediatamente corretto: «Semmai in finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia - ha sorriso lei in diretta tv, sottolinenando le sue origini finniche -. Comunque benvenuti e benvenuto anche a Tiberio Timperi e Flora Canto, new entry di questa nuova edizione del programma».

Anna Falchi e il via della nuova edizione de I Fatti Vostri

Solo qualche giorno fa Anna Falchi aveva spiegato come I Fatti Vostri fosse un programma con il quale «facciamo compagnia alle persone». «È come fosse uno show di prima serata a mezzogiorno.