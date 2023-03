Jerry Calà dimesso dopo l'infarto: «In sala operatoria i medici mi chiedevano di dire "Libidine"»

Jerry Calà è fuori pericolo. Il comico e attore 71enne ha lasciato la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. In collegamento telefonico con Alberto Matano a 'La Vita in Diretta' su Rai1, Calà ha parlato anche della sua permanenza in ospedale durante la quale non sono mancate le risate. «Erano tutti miei fan. Mi chiedevano di dire 'Libidine' e loro si ammazzavano dal ridere», ha detto l'attore.

Come sta

Lo showman elogia il lavoro dell’equipe che si è presa cura di lui, spiegando: «Io non ho mai visto tanta solerzia e tanta velocità che ha causato proprio il minimo danno possibile che io potessi avere perché tu sai che in questi casi più tardi avviene l’intervento con l’applicazione degli stent e più c’è pericolo che ci siano danni alle coronarie. I danni sono stati molto contenuti grazie a questa equipe fantastica napoletana che mi ha salvato la vita».