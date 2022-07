Joan Collins eterna diva. L'attrice della celebre serie tv «Dynasty» non rinuncia a indossare i tacchi, sebbene l'età avanzata dovrebbe imporre una certa dose di prudenza. Sempre splendida nei suoi look da gran sera, questa volta l'ex sex symbol del cinema hollywoodiano ha rischiato grosso per colpa di un paio di eleganti décolleté tacco 15.

APPROFONDIMENTI LA PAURA Joan Collins, l'appartamento va a fuoco: l'attrice di Dinasty... IL MITO Torna "Dynasty", il reboot della serie trova casa nella... A VOLTE RITORNANO Dynasty torna con un reboot, l'emittente The CW al lavoro su una...

Joan Collins non rinuncia al tacco 15 a 89 anni, ma cade e viene ricoverata in ospedale

Joan Collins stava camminando nella favolosa cornice di Monaco quando è caduta e si è schiacciata un nervo della gamba finendo in ospedale. Secondo quanto riferito da un amico dell’attrice a Page Six, l'attrice «è stata trasferita in aereo in ospedale», ma ora sta bene ed è tornata a casa a St. Tropez.

«Il dolore è stato atroce, ma fortunatamente l’ha affrontato e ora sta bene – ha spiegato il portavoce della star –. È nel sud della Francia e si sta godendo il resto delle sue vacanze». Dopo ore di apprensione per i fan, l'attrice ha pubblicato uno scatto sul suo yacht: «Godendomi una fantastica giornata fuori una settimana prima che dovessi andare al Princess Grace Hospital di Monaco per un nervo schiacciato nella gamba. Una cosa poco divertente, ma sono stati fantastici» ha spiegato Joan Collins, saggiamente riconvertitasi ai mocassini bianchi.