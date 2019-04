Joan Collins, l'appartamento va a fuoco: l'attrice di Dinasty ricoverata in ospedale

John Travolta e la moglie Kelly, gli auguri al figlio Jett morto 10 anni fa: «Buon compleanno, amore»

THANK U from the bottom of my ❤️ to the marvelous @LondonFire who attended to the terrifying fire yesterday in our flat. #threealarmfire My hero Percy had already doused the flames consuming the entire wall with handheld extinguisher (#donttakethisrisk). #gratitude #firefighters — Joan Collins (@Joancollinsdbe) 14 aprile 2019

And thanks also to the @NHSEnglandLDN #nhs #emt #Ambulance crew who took care of our smoke inhalation and comforted me. And the wonderful @metpoliceuk who kept the street closed and everyone safe. #gratitude — Joan Collins (@Joancollinsdbe) 14 aprile 2019

Domenica 14 Aprile 2019, 21:42 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2019 21:51

Paura per: l'attrice 85enne è statadopo che ladove vive col marito è andata a. Unsprigionatosi nell'appartamento di Belgravia, a, ha infatti causato l'dell'attrice, nota soprattutto per il ruolo della perfida Alexis Colby in Dinasty, e del marito, Percy Gibson.L'incendio si è originato, per cause ancora da chiarire, ieri mattina, mentree suo marito si trovavano a casa: un intero muro è andato improvvisamente a, coinvolgendo un'intera stanza e costringendo l'attrice a chidere l'intervento dei vigili del fuoco londinesi. Lesono state domate in poco più di un'ora da due mezzi e una decina di uomini, mae suo marito, rimasti lievemente intossicati, sono stati costretti a essere ricoverati in ospedale. Lo riporta il Telegraph Dimessi dopo qualche ora,e suo marito hanno poi potuto fare ritorno a casa e l'attrice ha anche mostrato ciò che rimane dell'appartamento su Instagram. Poco prima, su Twitter,aveva ringraziato i suoi soccorritori: «Grazie ai vigili del fuoco per averci soccorso dopo il terribile incendio nella nostra casa, al personale sanitario che ci ha curato e tranquillizzato, e alla polizia che ha chiuso la strada per permettere i soccorsi». Con tutta probabilità, ora verranno avviate delle indagini per chiarire le cause dell'incendio.