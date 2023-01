Jolanda Renga, la figlia di Ambra a Verissimo: «Ho pianto per un'ora quando mi hanno detto che sono brutta»

Jolanda Renga è la figlia maggiore di Ambra Angiolini e Francesco Renga e oggi, sabato 21 gennaio, è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. La 19enne ha raccontato com'è stato crescere con due genitori sempre sotto ai riflettori e soprattutto ha spiegato come ha affrontato il brutto episodio social che l'ha riguardata.

Il racconto di Jolanda Renga

Jolanda Renga ha raccontato: «Quando sui social mi hanno attaccata dicendomi che ero brutta o comunque non come mamma e papà, ci sono rimasta malissimo, ho pianto un'ora. Poi ho deciso di registrare un video per me e per tutti quelli che si sono sentiti come me, perché è una vita che mi dicono che sono brutta. Ho capito che quello che mi interessa di più non è tanto che la mia faccia piaccia ma che la mia persona piaccia agli altri perché di me non si potrà mai dire che sono cattiva o egoista».

La vita privata di Jolanda

Nell'ultima parte di intervista Jolanda Renga ha accennato alla sua vita privata. La ragazza si sta frequentando con un ragazzo poco più grandi di lei che le sta sempre vicino in ogni momento.