Katia Ricciarelli scoppia in lacrime durante la sua rubrica a Io e Te. Diaco allibito: «Che succede?»

Katia Ricciarelli scoppia in lacrime durante la sua rubrica a Io e Te. Pierluigi Diaco allibito: «Che succede?». Oggi, la soprano ospite fissa del programma di Rai1 si è commossa durante la sua rubrica dedicata alle lettere d'amore del pubblico.

Diaco legge a lettera di una figlia che non accetta che la mamma sola si possa fare una nuova vita con un compagno. Poi si rivolge a Katia Ricciarelli per la risposta, ma lei si commuove. «Mi viene da piangere - ammette la soprano -. Mi rivedo in questa storia. Da ragazza dissi a mia madre che se si fosse rifatta una vita non l'avrei mai perdonata. I ragazzi possono essere stupidi a volte. Magari se mia madre avesse avuto un uomo avrebbe avuto un'altra vita, invece si è presa tutte le responsabilità sulle sue spalle».

Poi rivolgendosi alla mittente della lettera, continua: «Non fare il mio errore, tu hai qualche anno in più di quanti ne avessi io. Lascia che tua madre si crei un suo spazio, tu e tuo fratello vi sposerete un giorno e la lascere da sola». Diaco commosso conclude: «Non pensavo che questa lettera ti toccasse così nel profondo. Sei spontanea».

Ultimo aggiornamento: 20:56

