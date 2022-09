L'attrice salernitana, Veronica D'Elia, protagonista della fiction "Imma Tataranni"

Intensa, commovente e che arriva al cuore. Così si può definire l’interpretazione di Veronica d’Elia nella prima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni “Mogli e buoi”. Avvertenza prima di continuare a leggere, ci sarà uno spoiler sul ruolo dell’attrice di Atena Lucana, che è diventata nota al grande pubblico lo scorso anno per aver interpretato la nuova tata del “Commissario Ricciardi”.

In attesa della seconda stagione del “Commissario”, Veronica che ha una brillante carriera teatrale alle spalle, si sta imponendo con ruoli intensi anche nelle fiction Rai. Così ieri è stata la protagonista della puntata, il suo monologo finale è stato emozionante e struggente, anche perché essendo lei l’assassina della puntata ha confessato il suo delitto al sostituto procuratore interpretato da Vanessa Scalera e soprattutto le sue motivazioni per aver compiuto il delitto. Ancora una volta la giovane attrice valdianese sa calarsi nel personaggio, sa usare un dialetto non suo e sa soprattutto diventare protagonista indimenticata anche se solo per una puntata.