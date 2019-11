Live non è la D'Urso, parla Den Harrow: «Sono caduto in depressione per mesi, mi vergognavo». La nuova puntata di Live è dedicata ai vip in tribunale. Seduto tra gli altri Den Harrow accusato di aver picchiato le sue ex compagne.

«Sono caduto in depressone per mesi, mi vergognavo a uscire per strada. La gente oltre al pianto dell’Isola, quello sarebbe il meno, mi dicevano quello picchia le donne eccetera. Sono andato via dall’Italia perché mi vergognavo, sono stato accusato di cose bruttissime». Queste le parole del cantante a Live non è la D'Urso che ora vive a Malaga con la sua compagna con cui conviveda cinque anni. La D'Urso chiede di precisare questo punto perchè in passato Harrow aveva detto di non stare più injsieme a Daisy Scaramella: «Ho detto una bugia per il nostro benessere psicologico – ammette Harrow – da quando ho detto che ci siamo lasciati le accuse e le infamità sui social sono finite. La verità è che non ci siamo mai lasciati è grazie a lei io sono qua oggi perché ho vissuto dei momenti bruttissimi. Ora sono più sereno​».

Ultimo aggiornamento: 5 Novembre, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA