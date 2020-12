Live non è la D'Urso si allunga fino al 20 dicembre. L'annuncio di Barbara D'Urso: «Sono troppo felice». Periodo d'oro per i programmi mediaset, dopo il Grande Fratello Vip anche il talk domenicale della D'Urso non finirà più il prossimo 13 dicembre come previsto inizialmente.

Live – Non è la d'Uso non si ferma domenica 13 dicembre, come previsto, ma sarà prolungato di due puntate, fino a domenica 20 dicembre. Barbara D'Urso lo ha annunciato oggi a Pomeriggio 5: «Sono troppo felice». Il talk quindi si allunga di due puntate per poi fermarsi per la pausa natalizia. Il programma ritornerà domenica 10 gennaio.

Ultimo aggiornamento: 22:46

