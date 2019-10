Live non è la D'urso cambia giorno: ecco quando andrà in onda e chi lo sostituirà

Amici Celebrities

Barbara D'Urso

Live non è la D'Urso

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2019 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopoche è passato dal sabato sera al mercoledì, nuovo cambio di palinsensto anche per. Il suo Live domenicale si sposta al lunedì sera., non più di domenica ma si sposta al lunedì sera dopo la fine di ''Temptation Island Vip''. L'indiscrezione è stata lanciata dal sito Dagospia che aggiunge : «la trasmissione si sposterebbe al lunedì dal 28 ottobre, data in cui avrebbe dovuto debuttare proprio il GF Vip ( slittato nel 2010 ndr)». Al suo posto la domenica potrebbe andare in onda o la fiction di Gianni Morandi "L'Isola di Pietro 3" oppure un film. «- si legge su Dago - favorirà un cambio di programmazione per Le Iene che torneranno dal 27 ottobre nella loro storica collocazione domenicale».