Lory Del Santo rivela: «Non so se il padre di Loren sa che il figlio è morto»

Grande Fratello Vip, scoppia lite furiosa nella Casa: «Sei un pezzo di m***». Ecco cosa sta succedendo

Giovedì 4 Ottobre 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 20:55

torna a parlare del dramma delladel figlio, aggiungendo un aspetto che rende tutto ancora più doloroso, ma anche più paradossale.: «Non ha mai incontrato suo, e non so se lui sa che il figlio è morto». Questa la sua dichiarazione choc.Alla vigilia del suo ingresso nella Casa del Gf Vip,ha infatti rilasciato un'intervista a Chi, in cui ha spiegato chenon aveva mai conosciuto suo: «Era nato da una mia avventura, durata tre mesi. Io volevo un figlio, lui no, poi se n'è andato perché non voleva avere alcuna responsabilità e non so neanche se ha saputo della sua morte. Loren era l'angelo non previsto che per vent'anni ha illuminato la mia vita, che ha superato anche dei primi mesi di vita molto difficili, essendo nato prematuro».ha anche raccontato come aveva saputo della morte di: «Avevamo passato l'estate insieme, negli Stati Uniti, dove lui studiava da un anno a Miami. Ero ancora lì, ma non dove si trovava lui, e ho saputo della morte al telefono, provando ancora più dolore nello scoprire che non c'erano testimoni oculari. L'anedonia è una terribile malattia congenita, i medici mi hanno spiegato che nel 95% dei casi porta alla morte prematura, ma nessuno se n'era accorto».«Ora devo rinascere anche per lui. Il dolore mi ha paralizzata. Vengo da un periodo devastante, in cui mi sono esclusa e mi sono isolata dal mondo. I medici però mi hanno incitato a rialzarmi, a distrarmi, per uscirne fuori» - spiega- «Loren era un angelo che viveva la sua intimità con poche persone, tra cui io. Un angelo che però, ora, vorrei accanto a me perché ha vissuto troppo poco».