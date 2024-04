Luis Sal torna con Muschio Selvaggio, chi ci sarà al posto di Fedez: il nome dal passato, gli ospiti e le novità

Si avvicina sempre di più il momento del ritorno di Luis Sal a Muschio Selvaggio. Dopo le numerose diatribe tra lo youtuber e Fedez, sembrerebbe esserci un punto di svolta, ma ripercorriamo la storia del podcast che ha creato tanto scandalo.

Muschio Selvaggio apre i suoi microfoni nel 2020 e alla conduzione ci sono i suoi due fondatori, Fedez e Luis Sal, insieme al fratello dello youtuber, Martin. Tavolo triangolare e parete di muschio, la location è perfetta e la chimica tra i conduttori sembra essere ottima, a parte qualche interferenza di troppo da parte del rapper. Piano piano il podcast cresce e con lui anche i protagonisti che imparano e studiano per migliorare la loro conduzione e definiscono bene dove vogliono arrivare con la loro piccola creatura. Tanti ospiti, tanti argomenti, tanto divertimento e poi... il salto di qualità che Fedez cercava da tempo: il debutto su Rai2 nel 2023, direttamente da Sanremo per seguire da vicino il Festival.

Da qui iniziarono i i primi dissapori che portarono poi alla rottura definitiva tra i due fondatori.

La rottura definitiva

Il 2023 è stato un anno funesto per Fedez, sia dal punto di vista personale (inizio delle voci sulla crisi con Chiara Ferragni dopo il Pandoro gate) che da quello pubblico e lavorativo. Fedez e Luis Sal non riescono più a lavorare insieme e lo youtuber lascia Muschio Selvaggio.

La lite a suon di video Youtube e storie su Instagram tra Fedez e Luis Sal ha sancito la rottura definitiva (tutti ricorderanno il video "Eccomi Qui" di Luis, in risposta al video di Fedez "Che fine ha fatto Luis" e il suo "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato"), ma legalmente, la decisione sul proprietario ufficiale del podcast era ancora nelle mani del giudice, mentre il rapper continuava a produrre puntate su puntate con un nuovo conduttore affianco, fino all'ultima con ospiti Alex Mucci e Pippo Ricciardi.

Il motivo della rottura tra i due è da ricercare nella direzione artistica discordante: secondo Sal il loro prodotto stava diventando troppo a misura e somiglianza di Fedez, mentre sarebbe dovuto essere un terreno neutro, mentre il rapper ha preferito chiudere i contatti con lui e affidarsi alla giustizia.

Il rapper cerca di portare comunque a termine le puntate e si fa aiutare da Mr. Marra, uno dei podcaster più seguiti in Italia con il suo Cerbero Podcast. Il nuovo duo convince e Muschio torna in pista, sorprendendo proprio tutti.

La situazione dopo un anno, tuttavia, stava diventando troppo complicata e Fedez ha preferito fare un passo indietro per capire meglio come muoversi. Ad un anno dalla scomparsa dalle scene social, se non per qualche storia Instagram o intervista ben lontana dall'argomento clue di Muschio, Luis Sal sta preparando il suo comeback proprio sugli schermi (microfoni) di Muschio Selvaggio.

Il ritorno di Luis Sal

Secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio, Luis Sal sarebbe pronto a tornare su Youtube e Muschio Selvaggio in particolare con nuovi ospiti e alcune modifiche al podcast. Inizialmente per affiancare Luis Sal nella conduzione, si sarebbe pensato allo streamer Homyatol, ma per problemi personali, si sarebbe ritirato dal progetto. Quindi ritornerebbe il fratello di Luis, Martin. Stando poi a quello che riporta sempre Davide Maggio, i primi due ospiti della puntata di ritorno saranno Andrea Moccia, divulgatore scientifico e direttore di Geopop, e Baby K, rapper e cantante molto conosciuta.

Per adesso ancora nessuna conferma, non resta che aspettare i prossimi sviluppi e vedere come reagirà Fedez alla notizia.