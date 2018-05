Lo scrittore Carlotto conduce Criminal Minds, è polemica: «È un condannato, così si offende la memoria di Margherita Mugello»

«Sono indignato davanti alla notizia per cui Massimo Carlotto condurrà una serie della televisione pubblica dedicata ai serial killer: mi sembra una scelta improvvida, ingiusta e per molti aspetti insultante, assegnare un ruolo televisivo pagato con fondi pubblici ad un uomo nella cui casa fu trovata una ragazza assassinata con 59 coltellate, condannato a 18 anni di galera perché non riuscì a dimostrare la sua estraneità nell'aberrante omicidio, latitante all'estero e graziato dall'allora presidente Scalfaro». Lo dice Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto commentando: «Siamo alla follia».



Il riferimento è alla notizia che lo scrittore noir Carlotto, condurrà dal 18 maggio su Rai4 Real Criminal Minds, una trasmissione in 24 puntate ispirata a crimini di serial killer. «La grazia concessa cancella la pena ma non fa chiarezza su quanto accadde nel 1976 a Padova a casa di Carlotto - spiega Ciambetti - L'ex militante di Lotta Continua non seppe dare una spiegazione convincente per quanto era accaduto nel suo appartamento e i dubbi su quella vicenda non furono mai diradati». Per il presidente del Consiglio regionale «rimase, di certo, la vita spezzata di una ragazza di 24 anni assassinata in modo barbaro: davanti alla memoria di Margherita Mugello, la scelta della Rai di affidare a Carlotto l'introduzione di programmi dedicati agli assassini seriali è agghiacciante e credo che il responsabile di questa scelta debba assumersi le sue responsabilità per quello che è molto più di un errore».

Domenica 13 Maggio 2018, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 11:01

