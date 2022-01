Monica Setta torna su Isoradio con "Il Sorpasso": tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21

Isoradio, al via Il Sorpasso la nuova trasmissione di Monica Setta, giornalista e conduttrice di uno mattina in famiglia con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli. Dal lunedì al venerdì per un'ora dalle 20 alle 21 in diretta dagli studi di Saxa Rubra, la Setta commenterà i fatti del giorno insieme ad ospiti e colleghi giornalisti. Si parte lunedì prossimo con il ministro Elena Bonetti che parlerà di assegno unico universale.

Ospite fisso per commentare le evoluzioni della pandemia Covid l'epidemiologo del Campus bio-medico prof Massimo Ciccozzi. Ci sarà un numero attivo anche su Wathsapp su cui potranno arrivare i messaggi degli ascoltatori e soprattutto le domande. «Faremo agli ospiti della politica o dell'economia gli interrogativi che ci arrivano dalla rete» spiega la giornalista «e daremo ampio spazio alle storie di questa Italia di Draghi».