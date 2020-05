Morto BJ Hogg del Trono di Spade: aveva 65 anni, nella serie era Ser Addam Marbrand

È morto l'attore nordirlandese BJ Hogg della serie tv «Game of Thrones - Il trono di spade», dove ha vestito i panni di Ser Addam Marbrand. Bj Hogg è morto a Lisburn, città dell'Irlanda del Nord dove era nato, nel giorno del suo 65esimo compleanno. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla Bbc.



Hogg, dopo una lunga carriera televisiva, nel 2011 ha preso parte alla prima stagione di «Game of Thrones», la serie tv prodotta da Hbo e ispirata alla saga dello scrittore George R.R. Martin. L'attore ha interpretato il ruolo di un cavaliere al servizio di Lord Tywin Lannister, Ser Addam Marbrand, leader carismatico che sa facilmente trascinare gli uomini ed è considerato il più tenace degli alfieri Lannister. Da giovane ha servito a Castel Granito come paggio, dove ha stretto amicizia con lo sterminatore di re, Jaime Lannister.



A dare la notizia della scomparsa di Hogg alla Bbc è stato Geoff Stanton, l'agente dell'attore: «Non ci sono parole per esprimere il dolore in questo momento. Era un grande uomo, una grande personalità e un attore eccezionale. La sua famiglia sarà devastata e il mio cuore è vicino a loro. È stata una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto, è una grande perdita per tutti». Interprete di molte serie tv e telefilm del piccolo schermo britannico, Hogg ha recitato anche in una ventina di film, tra cui «Niente di personale» (1995), «Resurrection Man» (1998), «Titanic Town» (1998), « Ember - Il mistero della città di luce» (2008), «Sua Maestà» (2012).