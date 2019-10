Nadia Toffa, giallo sull'assenza di Ilary Blasi a Le Iene: compare nel video ma non in studio, ecco dov'era

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 11:13

Un'assenza pesante. Ilary Blasi, storico volto de Le iene, che proprio conha alternato negli ultimi anni la conduzione del programma di Italia 1, non era in studio ieri sera a celebrare insieme ad altre 100 iene l'amica scomparsa più di un mese fa. L’assenza della moglie di Totti ha fatto parecchio discutere. Ilary era presente nel video di anteprima della puntata, dove si preannunciava la messa in onda dell'ultimo messaggio di Nadia Toffa, ma a sorpresa su quel palco ieri non si è vista. E oltre a lei mancava anche un altro storico conduttore, Teo Mammucari. In molti sul web si sono chiesti il perché, criticando la sua assenza.Ilary non ha ancora commentato. Sul suo profilo instagram proprio ieri sono comparse alcune storie in cui la showgirl ha mostrato di trovarsi a Londra per appuntamenti di lavoro. È quindi questo il motivo della mancata presenza nella prima puntata delle Iene? Molto probabilmente la Blasi è volata in Inghilterra per via di Eurogames, programma che sta attualmente conducendo il giovedì sera su Canale 5. Mammucari invece è impegnato con le registrazioni di Tu si que vales. Lo stesso si può dire per la Leone e Argentero, alle prese con i rispettivi impegni cinematografici. La stessa Miriam ci ha tenuto a precisarlo su Instagram: “Non ho potuto partecipare fisicamente perché mi trovo su un set a chilometri di distanza”.Ma il web non ha perdonato la sua assenza giudicandola come una «mancanza di rispetto». Ieri in studio si sono visti davvero tutti, volti che hanno fatto la storia del programma: da Enrico Lucci a Luca e Paolo, da Alessandro Cattelan a Enrico Brignano, Victoria Cabello e Simona Ventura. E poi Alessia Marcuzzi , che, tra le lacrime, ha ricordato la sua collega. «Abbiamo pensato mille volte come cominciare questa trasmissione, ma la cosa migliore da fare era stare qui uniti tutti insieme, festeggiare la vita perché era così che voleva Nadia - ha detto Alessia Marcuzzi che conduce il programma quest'anno insieme a Nicola Favino - Questo era il potere di Nadia era come un fluidificante, metteva tutti insieme ». «Lei sapeva fin da subito dopo la prima operazione che il suo cancro, lei lo chiamava con il suo nome non le avrebbe dato più di 1 anno di vita - ha aggiunto Alessia - Tutti siamo abituati a ricordarla combattiva, che ce la metteva tutta, ma anche lei ha pianto, non lo ha fatto mai vedere, ma ha pianto tanto e ci ha tenuto a ricordare che quasi in ogni famiglia c'è qualcuno che combatte contro questa malattia con coraggio e dignità».