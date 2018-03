CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Marzo 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 23:23

Ciro l’immortale è morto davvero, ma è pronto a risorgere. Ovvero: Marco D’Amore, archiviato il ruolo che lo ha reso celebre, resterà nella squadra della quarta stagione di «Gomorra – la serie», ispirata dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Come regista. Ecco la risposta ai fans che, dopo il finale clamoroso della terza stagione, speravano in un ritorno del personaggio nella prossima: le immagini che lo vedevano affondare in mare crivellato di colpi lasciavano qualche labile margine di speranza.D’Amore firmerà la regia di due episodi, forse egli ultimi, accanto alla veterana Francesca Comencini e ai due ex aiutoregisti Enrico Rosati e Ciro Visco, mentre lascia definitivamente il posto, dopo ben tredici episodi diretti, Claudio Cupellini, alle prese con altri progetti. Nel 2016 D’Amore ha già diretto per il teatro, oltre che interpretato, il dramma «American buffalo» di David Mamet nella traduzione di Luca Barbareschi.