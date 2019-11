“Live - Non è la D'Urso” sbanca l'auditel e fa il record stagionale di ascolti

Record stagionale d'ascolti per “Live - Non è la D'Urso” con il 15,6 per cento di share. Ieri 11 novembre la trasmissione di Canale 5 ha raggiunto i 2.236.000 di spettatori raggiungendo il record di ascolti sul target 15-64 anni. Nel corso delle tre ore di diretta ha toccato picchi di 3,5 milioni di spettatori. con il 22% di share. Ottimo riscontro anche sul pubblico più giovane: 18,8% di share tra le donne 35-44 anni.



Sul fronte social l'hashtag ufficiale del programma #nonèladurso è stato primo in tendenza su Twitter per l'intera durata della trasmissione. Ultimo aggiornamento: 11:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA