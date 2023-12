Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: «Io canto Generation» doppia «Dumbo», bene Giordano (con il caso ferragni), «Il giro del mondo» parte al 4,8%

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di mercoledì 27 dicembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di serie, film e cartoni. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da «Dumbo» su Rai 1 a «Io Canto Generation» su Canale 5. Vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera.

Io canto generation, finale con il botto

Gran finale per "Io Canto Generation", il talent musicale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti con la direzione artistica di Roberto Cenci. A trionfare è stata la 14enne Marta Viola, seguita come coach da Benedetta Caretta (a sua volta vincitrice in passato di una edizione di "Io Canto"). Marta Viola ha conquistato i voti del pubblico in sala ma ha anche portato a casa il premio della giuria e delle radio. Lo show è stato seguito da 3.180.000 spettatori con uno share del 24%

Dumbo di Tim Burton, bello

Gli elefanti volano, si sa: prova ne è «Dumbo», live action firmato da Tim Burton e ispirato all'immortale capolavoro della Disney, in onda ieri sera alle 21.30 su Rai 1. Nel cast, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny De Vito, Eva Green, Alan Arkin. La pellicola è stata la scelta di 2.265.000 spettatori pari al 12.8% di share

Rai 3 bene

Nei film di Natale non di rado fa capolino un angelo: accade anche in «Uno sguardo dal cielo» di Penny Marshall, in onda ieri su Rai 3. La pellicola che nel cast ha Whitney Houston, Denzel Washington, Courtney B. Vance ha appassionato 1.171.000 spettatori pari al 6.5%

Fuori dal coro e il caso Ferragni e Italia 1 con Batman

Su Rete 4 ieri a «Fuori dal coro», si è parlato del "pandoro gate" di Chiara Ferragni e di casi di mancata trasparenza degli influencer. Il programma condotto da Mario Giordano è stato seguito da 910.000 spettatori (6.3%)

Rai contro Angelo Mellone: «Su Mara Venier e Fiorello parole in libertà. Sono grandi professionisti»

Ieri sera su Italia 1 è stato trasmesso «Batman Begins», film del 2005 diretto da Christopher Nolan e basato sul supereroe Batman, ideato da Bob Kane e Bill Finger. La pellicola ha appassionato 945.000 spettatori con il 5.7%

La nuova serie di Rai 2

La nuova serie in otto episodi «Il giro del mondo in 80 giorni», in onda da ieri sera alle 21.20 su Rai 2 interpretata, tra gli altri da David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch e diretta da Steve Barron, Brian Kelly, Charles Beeson, è stata vista da 876.000 spettatori con il 4.8%

Gli altri

È «Elizabeth: The Unseen Queen» il film scelto da La7 per ieri sera, mercoledì 27 dicembre. Grazie a rari filmati privati, archivi informali e materiale proveniente da tutto il mondo, The Queen Unseen ci mostra la Regina come madre, moglie, amante degli animali e della campagna, rilevando le improbabili amicizie che ha forgiato lontano dagli occhi del pubblico. Il film è stata la scelta di 464.000 spettatori e il 2.5%

Su TV8 «Australia», film del 2008 diretto da Baz Luhrmann, con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman ha totalizzato 335.000 spettatori (2.2%)

Sul NOVE «Cash or Trash Chi offre di più? - Xmas Edition», programma condotto da Paolo Conticini dal 2021 è stato visto da 485.000 spettatori con il 2.7%