Mara Venier stronca Pamela Prati: «Ecco come ho capito che la sua era una bufala»

Mercoledì 26 Giugno 2019, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 17:55

torna sul caso di Pamela Prati e del matrimonio con l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone . Proprio ospite della conduttrice a Domenica In , Pamela aveva raccontato del suo amore e della bellezza di essere (finta) mamma di due (finti) bambini ma zia Mara aveva già capito che il racconto era una bufala. Il sospetto è stato confermato il girono dopo da una telefonata di Roberto D’Agostino, che per primo col suo sito Dagospia si è occupato in profondità della vicenda: «Durante l'intervista avevo capito che qualcosa non andava – ha spiegato a “La Stampa” - Il giorno dopo mi chiama Roberto D'Agostino e mi dice che è tutta una bufala. Poco dopo è a chiamarmi l'ex fidanzato e anche lui mi dice che era tutto falso».Capito l’andazzo Mara si è voluta tenere fuori e ha rifiuta di ospitarla di nuovo: «Era partito un circo dal quale volevo rimanere fuori. Mi ha cercata e voleva tornare, piangeva: "Sono innocente". Una grande tristezza. Mi è dispiaciuto per lei».