Paola Caruso ritorna ad Avanti un Altro: sarà la "Bonas". Francesca Brambilla (Bona Sorte) via, ecco chi prenderà il suo posto

Paola Caruso tornerà a far parte del cast di Avanti un Altro, programma di cui è già stata protagonista e che, fondamentalmente, l'ha introdotta nel mondo dello spettacolo. Il game show televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti verrà trasmesso nuovamente all'inizio del 2024, ora, si stanno registrando le nuove puntate nelle quali non ci sarà più un'altra delle protagoniste più amate dal pubblico maschile: Francesca Brambilla che verrà sostituita, riporta Massimo Falcioni su Tvblog.

La nuova stagione prevede 80 puntate alle quali se ne potrebbero aggiungere altre in corso d'opera. Inoltre, in coda a queste, ne verranno trasmesse altre 19 che non sono state mandate in onda nella scorsa stagione.

Paola Caruso tornerà ad Avanti un Altro nelle vesti della Bonas, personaggio che già in passato aveva interpretato. Quando verrà chiamata in studio, avrà il compito di tranquillizzare il giocatore e cercare di trasmettergli energia positiva affinché possa rispondere correttamente alle domande di Paolo Bonolis. Con lei, tornerà anche Daniel Nilsson, nei panni del Bonus.

Lo scorso anno, il modello svedese non ha partecipato alla trasmissione perché rimpiazzato da Andrea De Paoli che, comunque, ci sarà anche in questa stagione.

Un altro cambiamento all'interno del cast prevede la partenza della “Bona Sorte”, ovvero, Francesca Brambilla che, attualmente, è incinta. Il posto della modella di Bergamo lo prenderà Viviana Vizzini, 30enne siciliana che nel 2020 ha vinto Miss Universo Italia.

Inoltre, i fan di Avanti un Altro sanno che fanno parte del gioco anche i protagonisti del salottino che rimarranno invariati tranne per due new entry: l'agente segreto e la hostess. Infine, fonti vicine al programma hanno fatto sapere che lo studio verrà completamente rinnovato e, quindi, la scenografia sarà totalmente differente.