Paperissima Sprint, le Veline Shaila e Mikaela, Vittorio Brumotti e il Gabibbo alla guida

Lunedì 10 Giugno 2019, 17:08 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 17:34

Questa sera prima della finale del Grande Fratello 2019, parte la nuova edizione di Paperissima Sprint, il varietà estivo firmato da Antonio Ricci. Alla conduzione una squadra inedita formata dalle Veline di Striscia la notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che condurranno per la prima volta un programma televisivo, da Vittorio Brumotti (per la settima volta al timone del varietà) e dall’immancabile Gabibbo (presenza fissa dal 1990).In onda dalle più belle località della Sicilia, i conduttori si cimentano in tante gag inedite e nella presentazione di nuovi filmati di papere, gaffe ed errori tv provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno i telespettatori possono spedire i filmati al sito www.paperissima.mediaset.it. L’appuntamento con la nuova edizione di Paperissima Sprint (Canale 5, ore 20.35) è tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) e per tutta l’estate al posto di Striscia la notizia.Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. La regia è affidata a Mauro Marinello.