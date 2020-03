Patrizia Mirigliani denuncia il figlio: «L'ho fatto perché la legge lo aiutasse. Chiede di me, ma ho bisogno di sapere che è cambiato»

Patrizia Mirigliani ospite a Domenica In spiega a Mara Venier cosa è successo con il figlio. La donna ha recentemente ammesso di aver denunciato Nicola, di 31 anni, perché tossicodipendente. Il figlio sarebbe arrivato a denunciarla e minacciarla, così ha preso la dolorosa decisione nella speranza che potesse uscire da questa situazione.

LEGGI ANCHE Patrizia Mirigliani denuncia il figlio: «Soffre di dipendenze»

Patrizia spiega di aver scoperto che il figlio si drogava quando il ragazzo aveva circa 18 anni. A segnalare quello che stava succedendo è stata una sua amica che aveva scoperto che Nicola frequentava brutti giri. La Mirigliani spiega di averlo mandato in comunità, ma è iniziato un calvario in cui lui ogni volta usciva e ricascava nel tunnel della droga, e ogni volta stava sempre peggio. Spiega di essere arrivata a dargli soldi in modo limitato per paura che si drogasse, così il figlio è diventato aggressivo nei suoi confronti.

La Mirigliani spiega poi che Nicola era molto legato al nonno e che la sua scomparsa lo ha segnato profondamente, aggravando la sua situazione. Tutto è diventato ingestibile così lei è arrivata a denunciare il figlio, una decisione che Patrizia stessa definisce «contro natura». Poi chiarisce: «Era arrivato a dire che se non gli avessi dato i soldi avrebbe denunciato tutto, ma non pensavo lo facesse, poi quando ha scelto di parlare mi sono sentita in dovere di dire la mia».

Patrizia continua: «Io ho parlato spesso di felicità perché ci credo, ha 31 anni e penso che possa fare ancora tutto nella vita. Io ho agito per vie legali perché speravo che la legge lo proteggesse, ma pubblicamente l'avrei protetto, non pensavo che dicesse tutto in pubblico. Probabilmente per fare un dispetto, malconsigliato da qualcuno, ha reso pubblica la denuncia e il fatto che abbia un braccialetto». Poi non nasconde la sua preoccupazione: «Questo Coronavirus mi ha creato altra ansia, spero che si lavi le mani, che si tuteli. Ho sempre un pensiero per lui e spero che Nicola lo capisca, capisca che ho agito per il suo bene».

La donna confessa di voler rivedere il figlio ma precisa: «Vorrei tanto, ma voglio che abbia realmente intenzione di cambiare. Lui ha chiesto di me, ma ho bisogno di sapere che ha voglia di voltare pagina. Ci sono stati dei punti di non ritorno. Io ce la farò, per mio figlio farei qualsiasi cosa».

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA