Patrizia Mirigliani invitata a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso: «È rimasta fuori, ecco perché non è in studio»

Era stata annunciata, ma alla fine non è riuscita a entrare nello studio di Pomeriggio 5 Patrizia Mirigliani. La figlia del fondatore di Miss Italia e mamma dell'ex gieffino Nicola Pisu avrebbe dovuto partecipare al talk della puntata per commentare quanto accaduto ad Anna Giulia Fossatelli, l'aspirante miss insultata perché di carnagione olivastra.

È Barbara D'Urso a spiegare il perché la donna non sia riuscita a entrare. «Vi avevo detto che sarebbe venuta ed è vero, ma è rimasta fuori perché a Mediaset siamo rigidissimi. Ha mostrato il Green Pass, ma aveva bisogno anche di un tampone negativo e non è riuscita a trovare una farmacia per farlo».

Ecco svelato il mistero. La conduttrice ci ha tenuto a chiarire il motivo dell'assenza di Mirigliani e a rassicurare i telespettatori che stavano aspettando la sua opinione in merito agli insulti a sfondo razzista legati al concorso di bellezza.