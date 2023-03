Sempre più esotico, sempre più avventuroso e soprattutto nel segno di un cast che negli anni si è reso più curioso e stuzzicante agli occhi del grande pubblico. La miscela messa in campo da «Pechino express», da domani su Sky e in streaming su Now, resta un fatto isolato per la televisione italiana, dove di famosi o presunti tali ne compaiono molti, ma sempre piuttosto agiati e coccolati: nel formato prodotto da Banijay, invece, otto coppie di concorrenti ben assortite si sfidano tra le strade e le città di India, Borneo Malese e Cambogia per cimentarsi in una gara non esente da difficoltà e imprevisti.

APPROFONDIMENTI Federica Pellegrini incinta? Il dettaglio della notte di Capodanno alle Maldive con Matteo Giunta L'avvocato di Pechino Express sui social: «I poveri devono bruciare all'inferno» E Victoria Cabello torna in tv con un suo show, il primo dopo la malattia di Lyme: al suo fianco Paride Vitale

Con la conduzione di una coppia di personaggi a loro volta non proprio tradizionali, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, wedding planner di San Giuseppe Vesuviano ormai diventato volto televisivo, Sky si promette ancora di appassionare gli spettatori, per una resa che moltissimo deve alla abilità e alla rapidità del montaggio. Il viaggio, della durata 37 giorni, si è dipanato per oltre ottomila chilometri, e l'assistenza di una troupe di centoventi persone al seguito, compresi due medici, per una ventina di telecamere che hanno indagato ogni spostamento e i vari risvolti dell'avventura.

E mentre vige la massima segretezza relativamente all'esito e ai vincitori, da domani si potranno godere scenario e panorami mozzafiato, alcune bellezze monumentali e archeologiche, fino alla tappa finale di Anghor, in Cambogia, con il corredo di vicissitudini buffe e variopinte che metteranno a dura prova i sedici in gara, tutti sottoposti al rigido protocollo delle norme anti-Covid per garantire la massima sicurezza di tutti.

«Pechino express» vedrà stavolta impegnate figure molto diverse tra loro, immerse in una sana competizione: due, ad esempio, gli sportivi di chiara fama coinvolti. Una è Federica Pellegrini, con il neosposo Matteo Giunta, l'altro è Salvatore Schillaci, cannoniere di Italia 90, qui con la moglie Barbara Lombardo: «Noi siamo allenati allo sforzo», dice la nuotatrice più medagliata della storia italiana, «ma stavolta non era solo questione di resistere alla fatica. In questo caso siamo stati indirizzati a una prova di adattamento assai dura, per una destinazione e con modalità che per propria scelta nessuno farebbe mai. Ero restia quando me l'hanno proposto, ma poi anche grazie a Matteo abbiamo superato tutto, tornando migliori e più saldi di quando siamo partiti».

Aggiunge l'ex bomber della Nazionale: «Per il mio lavoro ho visitato tutto il mondo, ma l'unica cosa che vedevamo erano gli stadi, gli aeroporti e gli hotel: stavolta lo spirito e la missione sono stati tutti diversi, una rivelazione, che sono stato felice di aver mandato in porto con mia moglie».

Tra le altre facce note ecco Joe Bastianich, in coppia con l'amico musicista Andrea Belfiore; oppure Martina Colombari, con il figlio Achille Costacurta; il comico Dario Vergassola, con la figlia Caterina; e poi la coppia di influencer Giorgia Soleri e Federippi. Le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fare la differenza sono la resistenza fisica e psicologica, l'abilità e l'intraprendenza, lo spirito di adattamento e anche quello di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere un'avventura che permetterà loro di scoprire e talvolta di affrontare abitudini, tradizioni, cibi e usanze locali.

La Soleri, apprezzata da chi segue intensivamente le sue attività social, ha voluto ribadire la dimensione dell'esperienza: «Io soffro di varie patologie e malanni, per cui non credevo che ce l'avrei fatta: ma ho stretto i denti e ho resistito anche ai disagi, proprio per testimoniare come dai problemi si possa uscire. Non avevo idea di come me la sarei cavata, ma mi sono giocata questa opportunità anche per far sapere ai giovani, a quelli che come me devono lottare quotidianamente, che ogni sfida, anche con noi stessi, può essere affrontata e superata».

«Saremo dei conduttori tipicamente spiacevoli come tutti quelli della televisione», ha detto della Gherardesca. Nel corso della prima tappa, i concorrenti viaggeranno per 372 km attraverso l'India, alla scoperta di luoghi sensazionali e mestieri curiosi. Partiranno da Mumbai, la città più grande del Paese, multietnica e pluralista, culla di una diversità culturale unica al mondo: in particolare, il sipario sulle sfide itineranti di «Pechino express» si alzerà nel grande piazzale antistante il Gateway of India, l'arco commemorativo affacciato sul porto che rappresenta la porta d'ingresso della città e dell'intero Paese, nonché una delle attrazioni più famose e visitate.