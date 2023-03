Alessandra Demichelis, l'avvocato di Pechino Express sui social: «I poveri devono bruciare all'inferno». Scoppia la polemica

Alessandra Demichelis, futura concorrente della nuova edizione di Pechino Express, è conoscita sui social per il suo profilo Dc Legal show dove, spesso, si mostra senza filtri. Ma nelle ultime ore dal suo canale TikTok è rispuntato un filmato, risalente a diversi mesi fa, nel quale l'avvocatessa pronuncia parole a dir poco discutibili, che hanno fatto espoldere la polemica sul web.

Nel breve video si sente Demichelis parlare con un amico. «C'erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!», dice lui. «Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo», replica la legale. «No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche». Ed ecco che la donna pronuncia le frasi "incriminate": «No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all'inferno». Su Instagram la rabbia degli utenti è esplosa sotto il post delle due partecipanti al reality.

Il reality

L'itinerario di questa stagione si svilupperà, in dieci puntate, lungo La via delle Indie: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell'India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico. A guidare i protagonisti dell'avventura di quest'anno i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Le coppie

Ecco le coppie che compongono il cast: Giorgia Soleri e Federippi, a formare la coppia de 'Le Attivistè, quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi 'Gli Avvocatì, Joe Bastianich e Andrea Belfiore 'Gli Italo Americanì, Dario e Caterina Vergassola 'Gli Ipocondriacì, Martina Colombari e Achille Costacurta 'Mamma e Figliò, Federica Pellegrini e Matteo Giunta 'I Novelli Sposì, Carolina Stramare e Barbara Prezia 'Le Mediterraneè, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo 'I Siculì, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero 'Gli Istruitì.