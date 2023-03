Prima l’esperienza come conduttrice di Italia’s Got Talent, ora reduce dal viaggio di Pechino Express con il suo Matteo Giunta, l’uomo che ha deciso di sposare. È stato l’unico programma possibile da fare insieme. Perché al “marito di” avevano proposto altro come ha confessato al settimanale F: «Mi avevano contattato per L’i- sola dei famosi, ho risposto che non era il mio mondo…». E allora in viaggio per un viaggio avventuroso tra il Borneo Malese e la Cambogia. E così Federica ha conosciuto un lato “oscuro” della sua dolce metà: «Ho visto in Matteo dei lati competitivi che non conoscevo. In realtà abbiamo lavo- rato soprattutto di squadra. Già lo avevamo fatto, ma un conto è io in vasca e lui fuori, un altro è giocare alla pari, dal- lo stesso lato della barricata». Una sfida da vincere dove Federica si è anche arrabbiata. Anzi, dove si sono arrabbiati: «Le scorrettezze sono la cosa che ci ha fatto più incavolare in assoluto. Mi ren- do conto che siamo abbastanza limitati, ma uno sportivo certi comportamenti non li tollera».

APPROFONDIMENTI Fedez-Ferragni, parla Fabrizio Corona: «Lei vuole divorziare, lui sta molto male: ecco il perché della balbuzie» Bianca Atzei mostra la cicatrice del parto: «Il segno più bello della mia vita». Corti scherza: «Se non ti copri...» Barbara D'Urso in versione nonna, le rare foto con la nipotina e i figli

Federica Pellegrini è incinta? La risposta ironica su Instagram: «Solo i barman sanno la verità». Il post fa il boom di like: «Grande»

La nuova vita

Dal gioco alla vita reale. Alla nuova vita. Come procede? «Bene, perché abbiamo vissuto cose bellissime come il giorno del matrimo- nio, che è stato stupendo. Se ci penso, mi sembra sia successo ieri. Però non è sta- to facile adattarsi a una vita così diversa. Ma qualcosa e non poco è cambiato anche per Matteo come racconta a F: «Credo che se ci si sceglie veramente, se si trova la persona giusta, anche quando alcune cose non vanno bene, si lavora per migliorarle. Però è vero che il primo periodo è stato il più difficile: eravamo abituati a vivere 24 ore su 24 a contatto. Avevamo un progetto di vita sportivo e condiviso, anche se con ruoli diversi. E avevamo raggiunto un livello di complicità talmente perfetto che a volte non avevamo nemmeno bisogno di parlare. Per me la difficoltà maggiore è stata dir- mi: «Non posso più pretendere di avere la stessa occasione professionale, perché un’atleta come Federica non mi capiterà mai più». Ho iniziato a stare meglio quando ho fatto pace con questa verità. E il cerchio si è chiuso».

Il settimanale diretto da Luca Dini ricorda poi che Federica di recente ha denunciato sui social che a una donna chiedono troppo spesso se e quando avrà figli. Giusto chiederle allora se avrà apprezzato il monologo a Sanremo di Chiara Francini sulla pressione sociale che subiscono le non mamme.

«Francini ha detto tutto quello che le donne vivono quotidianamente. La pressione sociale su questo argomento è insopportabile. Poi, io capisco che la gente ti chieda dei figli senza cattiveria, ma se ognuno ti fa la stessa domanda di- venta una voce insistente che alla fine ti perfora la testa». Gli dà forza Matteo Giunta seduto al suo fianco: «Noi adesso siamo in equilibrio perfetto: c’è sempre la volontà di avere una famiglia ma non è che ci manchi qualcosa. Quando arriverà, arriverà – se Dio vorrà, come abbiamo sempre detto – ma vogliamo anche goderci questo momento». Insomma: «È ovvio - chiude Fede - che se dovesse succedere saremmo contenti, penso sia la cosa piu bella del mondo, ma non voglio vivere la pressione di doverlo fare per forza altrimenti mi sento sminuita». E a proposito di Sanremo a Federica Pellegrini è piaciuta Chiara Ferragni? «La Ferragni... aveva dei bellissimi abiti».