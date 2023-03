Barbara D'Urso in versione nonna, le rare foto con la nipotina e i figli

Barbara D'Urso, nonna a tempo pieno. La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata immortalata da Chi insieme ai figli e alla nipotina in un parco nel centro meneghino mentre si gode la compagnia della sua famiglia lontano dagli impegni professionali.

Barbara D'Urso a spasso con la nipotina

Barbara D'Urso è stata pizzicata dai paparazzi in una versione totalmente inedita, forse anche la sua preferita. Nonna Barbara, infatti, ha trascorso un pomeriggio in serenità in dolce compagnia: la nipotina appena nata, il neopapà Giammauro e il secondogenito Emanuele, zio della piccola, con loro anche la nuora, compagna del suo primogenito.

Barbara D'Urso ospite di Silvia Toffanin a Verissimo aveva svelato pubblicamente di essere diventata nonna. Con grande gioia, la conduttrice di Pomeriggio 5 aveva raccontato la nascita della sua prima nipotina: la notizia circolava da tempo ma finora Barbara non aveva raccontato la bella novella pubblicamente e durante l'intervista ha spiegato il motivo: «I miei figli non vogliono che si parli di loro, voglio sottolinearlo».