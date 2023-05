Isola 2023, Cristina Scuccia smaschera Helena: «Mi ha detto che se diventiamo amiche funzioniamo meglio»

Helena Prestes è la naufraga che sta litigando di più in questa edizione. Durante la diretta dell'Isola dei Famosi di lunedì 15 maggio Cristina Scuccia ha svelato un retroscena sulla modella, che le ha chiesto di essere amiche solo per la tv. Ma andiamo con ordine.

Smascherata

Helena Prestes ha messo a dura prova i nervi delle naufraghe. Tutte le chicas dell'isola dei famosi sono contro di lei, ma non è questione di branco, perchè la modella sa benissimo come provocare, tanto da far perdere le staffe anche alla pacatissima Alessandra dei Jalisse.

«Non ni piace, è imprevedibile - ha commentato Pamela Camassa - davanti alle telecamere fa la gattina, dietro fa il leone». Per la prima volta anche Alessandra Drusian ha perso le staffe «Quando ce vò ce vò, io poi ho un vocione quindi sembra che urlo, ma in realtà mi sono limitata, bisogna imparare ad ascoltare, non puoi comportarti in quel modo con una donna di 73 anni».

A prendere le distanze anche Cristina Scuccia: «Abbiamo iniziato il percorso insieme, operativamente parlando ci troviamo molto bene, poi ho iniziato a percepire cose che non mi piacevano, un po' delle tattiche.

Mi ha detto "Facciamo un’amicizia perché questo in TV funziona". Per me se nasce un’amicizia nasce spontaneamente… A me queste cose non interessano».