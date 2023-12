Renato Zero a Domenica In, frecciatina ad Amadeus: «Un Santo che non fa grazie. A Sanremo preferisco il casinò». Poi ricorda la mamma

Renato Zero ospite oggi nel salotto di Mara Venier per ripercorrere la sua carriera e presentare il suo ultimo album "Autoritratto". Un disco per lasciare traccia di tutte «di tutte le mie esperienze artistiche». Un successo il suo che condivide con i suoi fan: "I sorcini". Con loro ha «un rapporto quotidiano».

Renato Zero, il coming out (mai fatto), moglie, carriera e controversie: chi è il celebre cantante e autore oggi a Domenica In

Renato Zero, dall'infanzia alla morte della mamma: il ricordo

Il racconto di Renato Zero a Domenica In parte dall'infanzia: «Quando ero piccolo in casa eravamo 12, con i fratelli di mamma, i nonni e i miei 4 fratelli, eravamo una famiglia povera». Domenico Fiacchini) è morto a 63 anni, la mamma (Ada Pica) dopo ed è a lei che renato dedica in particolare il suo ricordo. «L'ho avuta in casa finché mi è stato dato modo di tenermela, poi negli ultimi due mesi dovemmo ricoverarla e non fece più ritorno in casa. Ma il ricordo del sorriso di mamma la mattina, con la spremuta d’arancia, mi aiuta a vivere ancora oggi».

Su Sanremo

Renato Zero ospite da Mara Venier ha dovuto rispondere anche a una domanda su Sanremo 2024. «Cosa penso di Amadeus e di Sanremo? Un santo che non fa grazie, preferisco andare al casinò, dove comunque non vinco», ha risposto così. Una frecciatina che non è passata inosservata, nonostante il tono ironico a smorzare la risposta. Renato Zero, come ha ricordato Mara Venier, ha partecipato ben due volte al festival di Sanremo, ma non ha mai vinto. L'ultima partecipazione risale al 2016 nelle vesti di super ospite, ma nelle parole dell'artista, i fan hanno captato un po' di rancore per quel secondo posto (nel 1991) e quinto posto (nel 1993).