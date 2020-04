Salvo Veneziano, sospetto sulla vittoria di Paola Di Benedetto al Gf Vip: «Non si può vincere così, inconcepibile». L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha riservato parole al vetriolo per la vincitrice dell'edizione numero 4.



Subito dopo la finale, Salvo Veneziano in un post su Instagram ha scritto: «Era normale che vincesse lei 1,7 milioni di followers lui si è portato tutte le sue fan per votarla.... (Il suo ragazzo). Per come la vedo io, quando c'è un reality bisogna votare alla vecchia maniera ... Lì si capisce realmente il vincitore.... ( No votazioni su i social. .. ) una persona non può vincere un reality perché ha più followers... inconcepibile...».

Non tutti i fan di Salvo Veneziano però sono d'accordo con lui. Tra gli utenti c'è chi replica: «È incredibile come troviate ogni modo per screditare una persona... Paola ha vinto perché è stata l’unica rispettosa, educata, divertente, sempre solare e si è SEMPRE messa in gioco». Replicherà Paola Di Benedetto? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 11 Aprile, 18:18

