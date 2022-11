Sanremo 2024: Fiorello e Gigi D'Alessio pronti per il Festival?

Attenti a quei due. Qualcosa bolle in pentola nella fucina sempre piena di idee di Gigi D'Alessio e Fiorello. La strana coppia che ieri ha fatto tappa a Roma con lo show «Noi due tour», in attesa di approdare a Bologna, si è ritrovata oggi di nuovo insieme in studio per le «prove di Sanremo 2024».

La didascalia suggerisce l'idea che il cantante e lo showman siano già al lavoro su qualche progetto da portare insieme sul palco dell'Ariston nel 2024, ma potrebbe anche trattarsi di un falso indizio per sviare il pubblico in vista di una grande sorpresa, magari su VivaRai2, il nuovo programma di Fiorello in onda su Rai2 a partire dal 5 dicembre.

Nella storia condivisa da entrambi compare anche il nome di Amadeus, che cosa staranno combinando quei tre?