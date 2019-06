Sara Affi Fella, nel nuovo tatuaggio spunta l'errore grammaticale: bufera sui social

Martedì 11 Giugno 2019, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2019 19:06

Un tatuaggio è per sempre, o forse no.ha condiviso su Instagram la foto del suo ultimo tattoo, una frase in inglese che, tradotta, recita: «Per quelli come me che non si arrendono mai». Peccato che il testo contenesse un grossolano errore grammaticale che non è passato inosservato ai follower dell'ex tronista di. La frase, infatti, avrebbe dovuto recitare «for those like me who never give up», ma il tatuatore ha inciso sulla schiena della ragazza la parola «my» in luogo di «me».Gli utenti di Instagram hanno subito segnalato l'errore, prendendo anche in giro Sara Affi, che non si era resa conto della clamorosa svista. L'ex tronista, lanciata in tv dal reality, ha immediatamente cancellato il post e risposto alle critiche con una una storia Instagram. «A me non me ne frega proprio un ca**o di quello che scrivete - è stata la replica di Sara Affi Fella - perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Magari a un tatuaggio sbagliato si può anche rimediare, purtroppo però la vostra cattiveria no».