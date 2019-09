Sky Tg 24 si rinnova: dal 23 settembre al via nuovi format e nuove rubriche

Venerdì 20 Settembre 2019, 19:43 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 19:58

Il mondo sta cambiando, l’informazione sta cambiando. Per capire e raccontare al meglio questi profondi mutamenti anche Sky TG24 ha scelto di cambiare, di rinnovarsi e innovare ancora, per proporre un’informazione sempre più all’avanguardia. Per questo, a partire dal 23 settembre, il tg diretto da Giuseppe De Bellis si presenterà al suo pubblico con un palinsesto completamente rinnovato, ancora più ricco di approfondimenti.Inchieste, reportage, analisi e interviste saranno al centro del nuovo Sky TG24 che, con la sua squadra di giornalisti, punta ad essere ancora più internazionale e contemporaneo, anche grazie alle sinergie con Sky News e l’area news del gruppo Comcast - una delle migliori del mondo con Nbc News, Msnbc, Cnbc - e grazie alle diverse articolazioni della testata, in cui TV e digitale, con l’online, la app e i profili social, danno vita a un vero e proprio universo multipiattaforma in grado di informare l’utente su tutti i device.Con oltre 7000 ore di diretta ogni anno di cui oltre 3500 dedicate all’approfondimento, la testata all news punterà sempre più sul racconto della realtà e dei grandi temi del nostro presente, con una maggiore verticalità e sempre più multimedialità, flessibilità e interazione con il pubblico, affrontando tutti quei temi che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone e quelli più rilevanti del dibattito socio mediatico globale: le grandi migrazioni, i cambiamenti climatici, il futuro del mondo del lavoro o quello dell’energia. Il tutto attraverso una narrazione sempre più moderna e innovativa anche dal punto di vista dei format e dei linguaggi.Come sempre la testata continuerà a informare tutti i giorni sui più importanti eventi italiani e internazionali grazie alle circa 15 edizioni quotidiane del tg. Tra queste, le edizioni delle 13, delle 17 e delle 20 avranno una nuova formula, in cui a tutte le notizie di primo piano si aggiungerà uno spazio di approfondimento su un tema rilevante della giornata. Inoltre, il nuovo corso del tg sarà caratterizzato anche da una grafica innovativa, che rivoluzionerà l’aspetto degli studi, e da una nuova interattività ancora più coinvolgente e fruibile grazie a una ricca selezione di contenuti on demand. A questo si affiancheranno tanti programmi completamente rinnovati.Il primo approfondimento della mattina sarà «Buongiorno», con Moreno Marinozzi e una squadra di anchor di Sky TG24, in onda dal lunedì al venerdì dalle 6:00 alle 9:00, che sin dal risveglio informerà gli spettatori con le più importanti notizie, italiane e internazionali, e una ricca rassegna stampa completamente rinnovata, con analisi e commenti dai principali quotidiani.Si proseguirà con «Start», il nuovo approfondimento politico di Sky TG24. Ogni mattina, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 11.00, Roberto Inciocchi incontrerà i politici, i rappresentanti delle istituzioni e i commentatori più autorevoli per anticipare i temi della giornata politica.«Sky TG24 Business» è il nuovo appuntamento quotidiano condotto da Mariangela Pira, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 12:00, nel quale verranno approfonditi i temi della attualità economica e finanziaria, italiana e internazionale, con un focus particolare sui protagonisti e sulle più interessanti realtà dell’imprenditoria.Non solo politica ma anche i fenomeni sociali e le storie saranno i protagonisti di «Timeline», in onda dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 17:00. Stefania Pinna con i suoi ospiti affronterà i principali temi dell’attualità, raccontando le vicende più significative che accendono il dibattito pubblico.Confermato il consueto appuntamento pomeridiano con «Sky TG24 Economia», che anticiperà il suo inizio alle 18:15, per 45 minuti di analisi di tutti gli scenari economici e produttivi. I conduttori saranno Alessandro Marenzi, Andrea Bignami e Marco Congiu. Inoltre l’appuntamento economico di Sky TG24 vedrà la partecipazione di Sarah Varetto nel ruolo di editorialista economica.Confermato anche l’appuntamento con «Sky TG24 Mondo», condotto da Renato Coen in onda dalle 19:15 e con una nuova durata complessiva di 45 minuti, per uno sguardo ancora più attento sui fatti più importanti da tutto il pianeta.La giornata si concluderà con «Skyline», un’edizione del tg più lunga, in onda dalle 23 alle 00.30, condotta da Francesca Baraghini e con un appuntamento settimanale di Alessio Viola, in cui oltre a tutte le notizie più importanti saranno approfonditi, anche con ospiti, i fatti più rilevanti della giornata.Cinque nuove rubriche racconteranno, ognuna in un diverso giorno della settimana alle 14.15, le ultime novità su mobilità, tecnologia, viaggi, lifestyle e alimentazione: il lunedì i fan dei motori non potranno perdere «Drive Club»; il martedì toccherà a «Menù», la rubrica dedicata al mondo del food, per raccontare l’eccellenza italiana e non solo; per gli appassionati di viaggi il mercoledì ci sarà «Globetrotter»; «Now», in onda il giovedì, sarà dedicata a chi vuole rimanere sempre aggiornato sulla ultime novità legate al mondo della tecnologia e dell’innovazione; mentre il venerdì sarà la volta di «Flash», per gli appassionati di moda e lifestyle.Durante il fine settimana dal 28 settembre partirà anche «Sky TG24 Progress», condotto da Helga Cossu, in onda ogni sabato dalle 10 alle 12, che racconterà l’attualità e i temi più interessanti del dibattito pubblico globale, interpretati con il filtro dell’innovazione, per capire come questa sta cambiando e cambierà il nostro modo di vivere.Da domenica 29 settembre prenderà invece il via «Agenda», in onda dalle 10 alle 12 e condotto da Olivia Tassara, per capire cosa succederà nella settimana che sta per cominciare e approfondire notizie e dibattiti della settimana appena trascorsa.Confermato l’appuntamento con «L’Intervista di Maria Latella», in onda ogni sabato alle 14.30, per raccontare l’attualità attraverso un faccia a faccia con i protagonisti della politica, dell’economia e della società.Novità anche sul fronte digital: oltre ai live delle più importanti dirette del canale e alla copertura di tutti i fatti più rilevanti, Sky TG24 produrrà ogni giorno contenuti pensati appositamente per online e social, oltre a veri e propri format dedicati. Inoltre è da poco stato inaugurato “Breaking news”, il nuovo servizio di Sky, disponibile sulla piattaforma “Fluid content”, che consente di guardare la diretta di un’ultim’ora in contemporanea su un network di 200 siti.Presente da tempo sui social network (il primo tweet è di maggio del 2007) Sky TG24 vanta su Twitter oltre 3 milioni di follower e continua a essere l’account news più seguito in Italia, su Facebook ha oltre 1,3 milioni di fan mentre su Instagram ha superato quota 370mila follower.Sky TG24 quest’anno è al secondo posto tra i brand di news percepiti come più affidabili tra gli utenti italiani secondo il Digital News Report 2019, realizzato da Reuters Institute in collaborazione con l’università di Oxford.Sky TG24 è da sempre considerato dal suo pubblico una voce autorevole e puntuale nella copertura delle breaking news e dei grandi eventi italiani e internazionali. Il canale on air raggiunge ogni giorno in media oltre 3,6 milioni di spettatori unici, 10 milioni a settimana, 18 milioni in un mese. Ad esempio nel giorno in cui il premier Conte ha presentato le sue dimissioni in Senato, Sky TG24 ha raggiunto dalle 15.00 alle 17.00 quasi 400mila spettatori medi, pari al 3,44% di share, con un picco di ascolto di 463.785 mila spettatori.Sky TG24 registra ottimi numeri anche sui device digitali: dall’inizio della rilevazione delle audience digitali, operata da Auditel a partire dal 30 giugno 2019, i contenuti di Sky TG24 hanno cumulato 136 milioni di Legitimate Stream, la nuova metrica che misura gli stream iniziati e visti per almeno 300 millisecondi. Una media di quasi un milione e ottocentomila al giorno, pari all’87% dei volumi totali registrati dai canali all news. Grazie all’innovativo servizio “Breaking news”, che porta le ultim’ora di Sky TG24 su un network di oltre 200 siti, le breaking news che hanno trasmesso gli interventi in diretta dal Senato del Presidente Conte e dei ministri Salvini e Renzi (h15:00 - 16:50) hanno mediato un ascolto per device (AMR-D) pari a oltre 20mila.SKY TG24 è presente su satellite (Canale 100 e 500) e dtt (Canale 50), sulle App di Sky TG24, Sky Go e NOW TV, online su skytg24.it. Sky TG24 è anche sui social.