Stasera in tv, martedì 7 settembre su Rai 5 «Birdman»: curiosità e trama del film con Michael Keaton

Stasera in tv, martedì 7 settembre, andrà in onda su Rai 5 alle 21:15 il film «Birdman» del 2014. Quinto film del regista messicano Alejandro González Iñárritu. Tra i protagonisti Eduard Norton, Michael Keaton e Emma Stone

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Con un lungo piano sequenza si apre la nuova opera del regista messicano Alejandro Gonzalez Inarritu, che, a quattro anni di distanza da «Biutiful», torna a dirigere un lungometraggio di finzione. E' una commedia drammatica "meta-cinematografica", ispirata a una storia breve di Raymond Chandler, per molti versi "altmaniana", sia sul fronte stilistico (vedi l'uso dei piani sequenza) che contenutistico (vedi la critica del sistema holliwoodiano contemporaneo fatta dall'interno). Non è fuori luogo dunque il parallelo tra il personaggio di Riggan Thomas, attore diventato celebre grazie al ruolo del supereroe che dà il titolo al film e bisognoso di mostrare e dimostrare il proprio valore, e l'interprete Michael Keaton, celebre interprete di Batman negli anni '90, e qui capace di regalare un'ottima performance.

Curiosità

Film d'apertura della 71esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove il regista è stato nominato per il Leone d'oro, il film si è aggiudicato il premio per la Migliore sceneggiatura ai Golden Globe del 2015, dove l'attore protagonista Michael Keaton è stato proclamato Miglior attore in un film commedia o musicale, e ha ricevuto ben nove nomination agli Oscar 2015, tra cui i principali per Miglior film, Miglior regia, miglior attore protagonista e Miglior sceneggiatura originale.

Non è l'Arena, Massimo Giletti resta al timone (per altri 2 anni): ma il programma si sposta al mercoledì