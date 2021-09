Stasera in tv, venerdì 3 settembre, su Rai 1 “Al posto tuo”: trama e curiosità del film con Luca Argentero e Stefano Fresi

Stasera in tv, oggi 3 settembre 2021, su Rai 1 andrà in onda il film "Al posto tuo" con Luca Argentero. È una pellicola del 2016 diretta da Max Croci e ha altri grandi attori nel cast come Stefano Fresi, Ambra Angiolini, Serena Rossi, Fioretta Mari.

Trama e curiosità

Luca e Rocco, due uomini agli antipodi. Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana invece è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed è perennemente a dieta. Uno è un estroso architetto, l'altro un preciso geometra. In comune hanno solo una cosa: il lavoro. Sono entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull'orlo della fusione: si daranno battaglia per ottenere il posto di responsabile di una nuova società e dare un nuovo slancio alla loro carriera. Dall'azienda arriva la proposta che non ti aspetti: uno scambio di vite per capire meglio le qualità e i segreti dell'uno e dell'altro.