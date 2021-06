Stasera in tv su Rete 4 “Le storie di Quarto grado”: protagoniste della puntata Denise Pipitone e Saman Abbas

Stasera in tv su Rete 4 nuovo appuntamento con “Le storie di Quarto Grado” condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri non molla i temi trattati la settimana scorsa e torna a indagare sui casi di Denise Pipitone e Saman Abbas. Saranno questi gli argomenti principali della una lunga diretta che, come ogni venerdì, accompagnerà i loro telespettatori in una serata dedicata alla cronaca nera con indagini, ricostruzioni e dibattiti in studio con esperti di ogni tipo. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni.

Denise Pipitone

Il blocco principale di oggi sarà ancora dedicato alle ricerche di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni sparita nel nulla 17 anni fa mentre giocava nell’androne della sua casa di Mazara del Vallo. Dopo un lungo silenzio sulla vicenda, negli ultimi mesi retroscena, segnalazioni e interrogatori hanno fatto ripartire l’inchiesta sulla sua scomparsa. Gli inquirenti stanno provando a portar luce sulle ore a cavallo della sua scomparsa della piccola ma ci sono ancora troppi aspetti da chiarire, come il nuovo giallo su una misteriosa automobile – una Ford Fiesta, che sfrecciava per la strade di Mazara subito dopo la sparizione di Denise.

Saman Abbas

Spazio poi alla tragica vicenda di Saman Abbas, la giovane pakistana scomparsa nel nulla lo scorso 30 aprile a Novellare, un paese in provincia di Reggio Emilia. Gli inquirenti ormai hanno perso le speranza di ritrovarla viva e continuano a battere le campagne della zona con i cani molecolari per individuare il corpo della ragazza. Seconda la teoria investigativa più probabile, Saman sarebbe stata uccisa dallo zio con l’ok dei genitori: la famiglia non avrebbe accettato il fatto che la giovane rifiutasse il matrimonio combinato con un cugino, in Pakistan. Sono molte però gli interrogativi ancora irrisolti: la ragazza poteva essere aiutata? E chi potrebbero essere i complici del delitto?