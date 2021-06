Stasera in tv su LA7, «Un colpo perfetto»: trama e curiosità del film del 2007

Stasera in tv andrà in onda su La7 il film «Un colpo perfetto». Laura Quinn, dirigente americana della London Diamond Corporation negli anni 60, viene ingiustamente licenziata. La donna nel tentativo di vendicarsi finirà per aiutare il signor Hobbs, custode prossimo alla pensione, a svuotare il caveau dell'azienda. Hobbs sostiene di aver escogitato il piano perfetto. La loro impresa arriverà a mettere in serio pericolo l'intero sistema economico mondiale.

Curiosità e cast

Il film ha riscosso un discreto successo registrando diverse recensioni positive dalla maggior parte dei critici. Il cast è composto da Michael Caine e Demi Moore nel ruolo dei due protagonisti e può contare su Jonathan Aris , Joss Ackland , Nathaniel Parker , Shaughan Seymour , Nicholas Jones e David Barrass.

